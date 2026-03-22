BMKG Mengeluarkan Peringatan, Jangan Mandi di Sana

jateng.jpnn.com - CILACAP - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta pelancong mewaspadai potensi hujan di sejumlah destinasi wisata di pegunungan tengah Jawa Tengah.

BMKG juga mengeluarkan peringatan bahwa ada gelombang laut kategori sedang di pantai selatan Jateng pada hari kedua Lebaran 2026.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Minggu, mengatakan potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di wilayah pegunungan tengah Jateng, khususnya yang menjadi tujuan wisata favorit saat libur Lebaran.

Menurut dia, sejumlah destinasi wisata berpotensi terjadi hujan pada hari kedua (H2) Lebaran, Minggu (22/3) siang hingga sore hari, antara lain Baturraden di Kabupaten Banyumas, Goa Lawa di Kabupaten Purbalingga, kawasan Dieng di Kabupaten Banjarnegara, serta Guci di Kabupaten Tegal.

“Wisatawan di kawasan tersebut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” katanya.

Sementara itu, bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pantai di pesisir selatan Jateng mulai dari Cilacap hingga Purworejo, diimbau untuk tidak mandi maupun berenang di laut meskipun tinggi gelombang diprakirakan masih dalam kategori sedang.

Dia mengatakan tinggi gelombang di perairan selatan Jateng diprakirakan berkisar antara 1,25-2,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 10-35 kilometer per jam atau 5-18 knot.

Berdasarkan analisis, kecepatan angin 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan serta kecepatan angin 16 knot dan gelombang setinggi 1,5 meter berisiko terhadap tongkang.