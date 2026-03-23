Brimob Musnahkan Bahan Peledak Balon Udara di Lapangan Kodam IV Diponegoro

JPNN.com

Senin, 23 Maret 2026 – 14:25 WIB
Tim Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Tengah memusnahkan bahan peledak di Lapangan tembak Kodam IV Diponegoro. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tim Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Tengah memusnahkan bahan peledak black powder seberat 0,5 kilogram sisa petasan balon udara di Lapangan Tembak Kodam IV/Diponegoro, Kota Semarang, Minggu (22/3).

Bahan peledak itu ditemukan di atap rumah warga Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Sabtu (21/3). Rumah warga itu tampak rusak akibat daya ledak.

Pemusnahan menggunakan metode pembakaran sesuai prosedur standar penanganan bahan berbahaya dan berpotensi menimbulkan ledakan.

Kapolsek Tembalang Kompol Kristiyastuti Handayani menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan ini merupakan langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan peledak.

“Kami bersama Tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Tengah telah melaksanakan pemusnahan bahan peledak secara prosedural di lokasi yang aman dan jauh dari permukiman warga. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada risiko lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat,” ujarnya, Senin (23/3).

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas penerbangan balon udara yang kerap disertai petasan.

“Kami mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menerbangkan balon udara yang dilengkapi petasan karena sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian, baik materiil maupun keselamatan jiwa,” katanya.

“Apabila menemukan benda mencurigakan yang diduga bahan peledak, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditangani secara profesional,” ujar Kompol Kristiyastuti lagi. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   polda jateng semarang brimob Kodam IV Diponegoro balon udara bahan peledak tim gegana black powder

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU