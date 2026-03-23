Profil M Syahduddi, 14 Bulan Menjabat Kapolrestabes Semarang, Kini Naik Pangkat jadi Brigjen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Brigadir Jenderal (Brigjen) M Syahduddi akan menanggalkan jabatan Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang, dalam waktu dekat. Posisi orang nomor satu di tubuh kepolisian Kota Semarang itu akan diemban oleh Komisaris Besar (Kombes) Heri Wahyudi.

Brigjen Syahduddi ditunjuk sebagai Kapolrestabes Semarang pada 29 Desember 2024 melalui Surat Telegram Rahasia Kapolri nomor ST/2776/XII/KEP/2024 tentang mutasi jabatan. Saat itu, dia menggantikan posisi Kombes Irwan Anwar yang kini juga telah berpangkat bintang satu.

Setelah menjabat Kapolrestabes Semarang selama 14 bulan, M Syahduddi mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri).

Promosi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026 yang mengatur pergeseran 54 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di berbagai wilayah Indonesia.

"Iya (betul mendapat promosi jabatan baru dan kenaikan pangkat brigjen, red)," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polrestabes Semarang Komisaris Polisi Agung kepada JPNN.com, Jumat (20/3).

Brigjen M Syahduddi merupakan Abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1997. Sebelum menjabat Kapolrestabes Semarang, dia mengemban sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat kurang dari 2 tahun.

Perwira kelahiran Jakarta, 27 Juli 1975 ini juga pernah menjabat Kapolres Kuningan (2016-2017), Kapolres Sukabumi (2017-2019) dan Kapolresta Cirebon (2019-2021).

Seusai itu, Syahduddi menjabat Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Jawa Barat (2021-2022). Kemudian dia diangkat menjadi Analisis Kebijakan Madya Bidang Pamobvit Baharkam Polri pada 2022 hingga 2023. (ink/jpnn)