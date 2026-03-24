Ledakan Petasan di Pekalongan Tewaskan Remaja, Dua Korban Luka Parah

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Tragedi ledakan petasan mengguncang warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Pekalongan.

Insiden yang terjadi pada Senin (23/3) siang itu menelan satu korban jiwa dan melukai dua orang lainnya.

Korban meninggal diketahui berinisial MSA (14), yang mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD Bendan pada pukul 19.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Setiyanto mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman kasus dengan mengumpulkan keterangan para saksi.

“Kasus ini masih kami dalami. Korban belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujarnya, Selasa (24/3).

Sementara itu, dokter jaga RSUD Bendan Brian Abetnego mengungkapkan ada tiga korban yang sempat mendapatkan penanganan medis. Namun, satu di antaranya tidak tertolong.

“Satu pasien meninggal dunia di IGD sekitar pukul 19.30 WIB. Dua pasien lainnya masih dalam penanganan,” jelasnya.

Dia menambahkan satu korban kini masih menjalani observasi di IGD, sementara satu lainnya harus menjalani operasi bersama tim dokter bedah.