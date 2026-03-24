JPNN.com Jateng Jateng Terkini Ledakan Petasan di Pekalongan Tewaskan Remaja, Dua Korban Luka Parah

Ledakan Petasan di Pekalongan Tewaskan Remaja, Dua Korban Luka Parah

Selasa, 24 Maret 2026 – 17:56 WIB
Ledakan Petasan di Pekalongan Tewaskan Remaja, Dua Korban Luka Parah - JPNN.com Jateng
Petugas Polres Pekalongan Kota sedang melakukan penyelidikan di lokasi ledakan petasan yang menewaskan satu orang korban meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka, Senin (23/3/2026). ANTARA/HO-Reskrim Polres Pekalongan Kota

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Tragedi ledakan petasan mengguncang warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Pekalongan.

Insiden yang terjadi pada Senin (23/3) siang itu menelan satu korban jiwa dan melukai dua orang lainnya.

Korban meninggal diketahui berinisial MSA (14), yang mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD Bendan pada pukul 19.30 WIB.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Setiyanto mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman kasus dengan mengumpulkan keterangan para saksi.

“Kasus ini masih kami dalami. Korban belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujarnya, Selasa (24/3).

Sementara itu, dokter jaga RSUD Bendan Brian Abetnego mengungkapkan ada tiga korban yang sempat mendapatkan penanganan medis. Namun, satu di antaranya tidak tertolong.

Baca Juga:

“Satu pasien meninggal dunia di IGD sekitar pukul 19.30 WIB. Dua pasien lainnya masih dalam penanganan,” jelasnya.

Dia menambahkan satu korban kini masih menjalani observasi di IGD, sementara satu lainnya harus menjalani operasi bersama tim dokter bedah.

Tragedi ledakan petasan mengguncang warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Pekalongan.
Sumber Antara
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

