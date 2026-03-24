Kapolri dan Tiga Menteri Buka One Way Arus Balik dari Kalikangkung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga menteri resmi membuka rekayasa lalu lintas satu arah (one way) arus balik Lebaran 2026 dari Gerbang Tol Kalikangkung, Selasa (24/3).

Tiga menteri yang turut mendampingi yakni Menko PMK Pratikno, Menhub Dudy Purwagandhi, serta Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Pembukaan one way ditandai dengan pengibaran bendera sebagai simbol dimulainya rekayasa lalu lintas nasional untuk mengurai kepadatan kendaraan saat puncak arus balik.

Pratikno menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari manajemen lalu lintas guna memastikan perjalanan pemudik tetap aman dan nyaman.

“Upaya ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan para pengendara,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri menjelaskan bahwa penerapan one way secara nasional ini didahului dengan skema satu arah lokal di sejumlah titik.

Baca Juga: Polisi Pekalongan Gugur Saat Bertugas Amankan Mudik Lebaran 2026

Menurut dia, kebijakan tersebut diberlakukan bertepatan dengan puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada hari ini.

“One way diberlakukan mulai KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama,” kata Sigit.