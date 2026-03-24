Puncak Arus Balik, 283 Ribu Kendaraan Diprediksi Kembali ke Jakarta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi sebanyak 283 ribu kendaraan akan kembali menuju Jakarta pada puncak arus balik Lebaran 2026 yang terjadi pada Selasa (24/3).

Menurut Dudy, lonjakan kendaraan saat arus balik diharapkan tidak menimbulkan kepadatan seperti yang terjadi pada puncak arus mudik 18 Maret lalu.

“Saat puncak arus balik ini jangan sampai terjadi kepadatan seperti saat puncak arus mudik,” ujarnya di Semarang.

Dia menjelaskan pada puncak arus mudik sebelumnya tercatat sekitar 270 ribu kendaraan melintas di jalan tol dari arah barat ke timur.

Karena itu, Dudy mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan pulang dengan baik, termasuk memanfaatkan fasilitas jalan tol dan rest area secara bijak.

Namun, tingginya volume kendaraan membuat pengelola tol harus menutup sementara dua rest area, yakni di KM 62B dan KM 52B, guna mengurai kepadatan.

Selain itu, diterapkan pula sistem buka-tutup di sejumlah rest area untuk mencegah penumpukan kendaraan.

“Beberapa rest area dilakukan buka tutup agar tidak terjadi kepadatan,” katanya.