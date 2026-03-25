JPNN.com Jateng Jateng Terkini Ribuan Pemudik Kembali ke Jakarta Naik Kapal Perang Gratis

Ribuan Pemudik Kembali ke Jakarta Naik Kapal Perang Gratis

Rabu, 25 Maret 2026 – 19:52 WIB
Ribuan Pemudik Kembali ke Jakarta Naik Kapal Perang Gratis - JPNN.com Jateng
Ribuan pemudik hendak naik KRI Banda Aceh-593 untuk kembali ke Jakarta dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. FOTO: Penlanal Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593 menjadi pusat perhatian lagi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Kapal perang itu mengangkut ratusan pemudik dalam program arus balik Lebaran menuju Jakarta.

Tercatat, sebanyak 811 pemudik beserta 238 sepeda motor diberangkatkan dari Semarang. Secara keseluruhan, KRI Banda Aceh-593 mengangkut total 1.192 orang dengan 308 unit sepeda motor dari Surabaya, Jawa Timur.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Semarang Kolonel Marinir Sabprowanto mengatakan fasilitas yang diberikan kepada pemudik sama seperti saat arus mudik lalu.

“Fasilitas sama seperti mudik. Disiapkan makan tiga kali sehari, tempat tidur yang nyaman, dilengkapi AC, MCK, serta hiburan selama pelayaran,” ujarnya seusai melepas keberangkatan KRI Banda Aceh di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rabu (25/3).

Dari Semarang dan Surabaya, ribuan pemudik akan tiba di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta pada Kamis (26/3) besok.

Dia menjelaskan program tersebut merupakan perintah langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran arus balik Lebaran.

“Kami memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat yang berangkat dari Semarang maupun Surabaya. Ini adalah perintah Kepala Staf Angkatan Laut untuk mendukung arus balik masyarakat yang telah merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” katanya.

Dalam program mudik gratis kali ini, pemudik bisa menghemat ongkos untuk pulang dan balik setelah merayakan Idulfitri 1447 Hijriah di kampung halaman masing-masing.

Naik kapal perang gratis, ribuan pemudik kembali ke Jakarta lagi.
