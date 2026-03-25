Nelayan Hilang di Pantai Suwuk Ditemukan Meninggal Dunia

jateng.jpnn.com, CILACAP - Operasi pencarian nelayan hilang di Pantai Suwuk akhirnya berujung duka. Setelah tiga hari pencarian intensif, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Basarnas Cilacap Muhammad Abdullah mengonfirmasi korban bernama Agus Setiawan (42), warga Banjarnegara, ditemukan pada Rabu (25/3) pukul 09.00 WIB.

“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,48 mil laut dari lokasi kejadian,” ujarnya, Rabu (25/3).

Tim SAR gabungan sebelumnya melakukan pencarian besar-besaran sejak pagi dengan membagi area menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

SRU 1 menyisir daratan ke arah timur sejauh dua kilometer dari lokasi kejadian, sementara SRU 2 bergerak di laut menggunakan perahu LCR dengan radius pencarian hingga tiga mil laut.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan di titik koordinat laut setelah sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak saat mencari ikan menggunakan jala.

Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Gombong untuk penanganan lebih lanjut.

Peristiwa nahas ini bermula pada Senin (23/3) sore. Berdasarkan laporan saksi, korban diduga terseret ombak kuat saat beraktivitas di tepi pantai hingga akhirnya hilang dari pantauan.