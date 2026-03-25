1,6 Juta Kendaraan Masih Tertahan di Jateng, Gubernur Imbau Pemudik Tak Terburu-buru Balik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jumlah kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah selama mudik Lebaran 2026 mencapai sekitar 1.795.522 unit, sementara yang keluar tercatat sekitar 1.099.049 unit.

Pada arus balik, baru sekitar 153.136 kendaraan yang telah kembali, sementara sekitar 1,6 juta kendaraan lainnya masih berada di wilayah Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ketika mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

“Artinya masih ada yang belum kembali. Kami berharap masyarakat tidak terburu-buru dan bisa memanfaatkan waktu perjalanan yang masih tersedia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3).

Luthfi mengimbau pemudik untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) agar arus balik tidak terpusat pada satu waktu.

Dia juga memastikan kondisi infrastruktur jalan di Jawa Tengah dalam kondisi baik dan tidak menimbulkan keluhan signifikan dari masyarakat. Selain itu juga kecelakaan lalu lintas menurun.

“Ini menunjukkan bahwa bukan hanya faktor jalan, tetapi kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas juga semakin baik,” ujar eks Kapolda Jawa Tengah tersebut.

Di sisi lain, Luthfi menjelaskan ketersediaan bahan pokok dan energi di Jawa Tengah terpantau aman dan terkendali, baik dari sisi stok maupun keterjangkauan harga.