Banjir Genangi Jalur Pejagan-Purwokerto, Arus Balik Lebaran Tersendat di Brebes

jateng.jpnn.com - Banjir akibat luapan Sungai Babakan menggenangi Jalan Raya Pejagan-Purwokerto di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sejak Rabu (25/3) malam. Kondisi ini membuat akses utama pada arus balik Lebaran sempat lumpuh dan lalu lintas tersendat.

Air meluap hingga ke badan jalan dengan ketinggian mencapai sekitar 40 sentimeter. Sementara di permukiman warga, genangan dilaporkan lebih tinggi, yakni hingga 60 sentimeter.

Memasuki Kamis (26/3), genangan di ruas jalan utama masih terlihat meski mulai berangsur surut. Namun, limpasan air setinggi 20 hingga 30 sentimeter masih menutupi sebagian jalan sepanjang kurang lebih 100 meter.

Baca Juga: Polisi Pekalongan Gugur Saat Bertugas Amankan Mudik Lebaran 2026

Seorang anggota polisi dari Pos Pengamanan Exit Tol Pejagan mengatakan petugas terus melakukan penarikan serta pengaturan arus lalu lintas di sekitar titik genangan, khususnya di depan SPBU Exit Tol Pejagan.

“Arus dari Exit Tol Pejagan menuju Purwokerto terpantau landai dan lancar. Sementara dari arah Purwokerto menuju Pantura maupun ke arah Tol Pejagan masih mengalami hambatan karena adanya limpasan air di jalan,” ujarnya, Kamis (26/3).

Meski demikian, kendaraan masih dapat melintas di lokasi terdampak. Petugas mengimbau pengendara untuk memperlambat laju kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan guna menghindari risiko kecelakaan.

Di lapangan, personel Pos Pam Exit Tol Pejagan dari Polres Brebes tampak membantu mengarahkan pengendara agar melewati jalur genangan dengan kecepatan rendah serta menjaga jarak aman antar kendaraan.

Upaya rekayasa lalu lintas turut diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Kendaraan dari Exit Tol Pejagan diarahkan menuju Jalur Pantura, sedangkan arus dari arah Purwokerto atau Bumiayu menuju Ketanggungan dialihkan melalui Fly Over Klonengan menuju Slawi.