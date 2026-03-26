Lonjakan Arus Balik Lebaran, Penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang Naik 61 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang pada arus balik Lebaran 2026. Kenaikan trafik mencapai 11.573 penumpang pada H+3 Lebaran atau Selasa, 24 Maret 2026.

General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Kolonel CPN Sulistyo Yulianto mengungkap peningkatan tersebut melonjak hingga 61 persen dibandingkan periode Posko Lebaran pada hari yang sama tahun 2025.

“Tercatat pada hari H+3 Lebaran atau 24 Maret 2026 terjadi kenaikan trafik penumpang yang signifikan sebesar 61 persen dibandingkan periode Posko yang sama tahun 2025, dengan capaian 11.573 penumpang,” ujarnya, Kamis (26/3).

Lonjakan ini dipicu mulai aktifnya kembali kegiatan masyarakat setelah libur Lebaran. Sejumlah pekerja dijadwalkan kembali beraktivitas pada Rabu (25/3), sehingga mendorong peningkatan arus balik melalui jalur udara.

Di sisi lain, kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang berlangsung pada 25 hingga 27 Maret 2026 turut memengaruhi pola pergerakan penumpang. Kebijakan tersebut membuat jumlah penumpang datang dan berangkat relatif seimbang.

“Ini menandakan masih tingginya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan udara pada periode arus balik Lebaran. Total penumpang tersebut terdiri dari 5.786 penumpang berangkat serta 5.787 penumpang datang,” katanya.

Selain penumpang, trafik pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan tajam. Pada 24 Maret 2026 tercatat sebanyak 85 pergerakan pesawat atau naik 93 persen dibandingkan hari ke-12 Posko Lebaran 2025 yang hanya mencapai 44 pergerakan.

Manajemen bandara memastikan kesiapan operasional tetap optimal dalam menghadapi lonjakan tersebut. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari optimalisasi fasilitas terminal, peningkatan kualitas layanan pengguna jasa, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.