Momentum Halalbihalal UPGRIS, Ada Pesan Perkuat Hati dan Silaturahmi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) menggelar halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Balairung UPGRIS, Kamis (26/3). Acara bertajuk Sucikan Hati, Kuatkan Silaturahmi ini diikuti oleh seluruh civitas academica kampus di bawah naungan PGRI tersebut.

Rektor UPGRIS Sri Suciati menekankan pentingnya memberi manfaat bagi sesama dan memperkuat rasa syukur. Dia menilai kehadiran manusia seharusnya membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

“Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi sesama saling membantu antara kita adalah hukum alam. Kehadiran kita yang memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu merupakan sesuatu yang sangat baik,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya mensyukuri nikmat kehidupan yang dimiliki. Menurutnya, apa yang dirasakan saat ini bisa menjadi harapan bagi orang lain.

“Karena nafas dan kesehatan kita hari ini bisa jadi adalah mimpi bagi mereka yang sedang sakit. Pekerjaan dan keluarga kecil serta lingkungan kita miliki, juga bisa jadi mimpi bagi orang lain,” katanya.

Selain itu, dia mengajak seluruh sivitas untuk tetap tersenyum dan bersabar menghadapi berbagai persoalan hidup. Sikap tersebut dinilai mampu menguatkan diri dalam menghadapi tekanan.

“Air mata tidak akan pernah menyelesaikan apa pun, tetapi dengan senyum dan sabar mampu menguatkan hati, sehingga kita tampak kuat. Karena runtuh di depan orang lain akan membuat kita makin diracuni,” katanya.

Seusai sebulan berpuasa Ramadan, dia mengajak untuk menjaga hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang bersih, hubungan sosial maupun spiritual akan terbangun dengan baik.