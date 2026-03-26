KAI Daop 4 Semarang Catat 1.665 Perjalanan KA Saat Lebaran, Penumpang Tembus 895 Ribu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang mencatat sebanyak 1.665 perjalanan kereta api selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan jumlah itu menunjukkan peningkatan dari sisi operasional maupun jumlah penumpang sejak dimulai pada 11 Maret hingga 26 Maret 2026.

“Seluruh proses operasional berjalan optimal dengan dukungan penuh dari berbagai lini, mulai dari pengendali perjalanan, masinis, petugas stasiun, hingga tim perawatan jalur,” ujar Luqman, Kamis (26/3).

Dia menyebut keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi kunci dalam menjaga ketepatan waktu perjalanan kereta api.

Ketepatan jadwal dinilai penting karena memberikan rasa aman, nyaman, serta kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Menurut Luqman, peningkatan ketepatan waktu berdampak langsung terhadap kepercayaan publik. Hal itu terlihat dari tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api pada Lebaran tahun ini.

Secara kumulatif, jumlah penumpang di wilayah Daop 4 Semarang mencapai 895.416 orang selama periode 11-26 Maret 2026. Rinciannya, sebanyak 429.940 penumpang berangkat dan 465.476 penumpang tiba.

“Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu, dengan okupansi penumpang naik sekitar 15 persen,” katanya.