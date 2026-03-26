Polisi Memperketat Pengamanan Festival Balon Udara Wonosobo

Kamis, 26 Maret 2026 – 21:30 WIB
Aparat kepolisian mengamankan Festival Balon Udara Wonosobo 2026. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Festival Balon Udara di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian wisatawan pada Libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Aparat kepolisian juga memberlakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan selama berlangsungnya festival balon udara tersebut mulai 22-29 Maret 2026.

Kapolres Wonosobo M. Kasim Akbar Bantilan mengatakan personel diterjunkan langsung ke lapangan untuk memantau arus lalu lintas serta memastikan kesiapan pengamanan, khususnya di titik rawan kepadatan. Pengamanan juga difokuskan pada jalur wisata menuju kawasan Dieng Plateau.

“Kehadiran anggota di lapangan sangat penting untuk memastikan situasi tetap aman, lancar, dan tertib,” ujarnya, Kamis (26/3).

Sebanyak tujuh pos pengamanan yang terdiri atas pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu dioperasionalkan sebagai pusat layanan bagi masyarakat.

Selain itu, layanan Call Center Polri 110 tetap aktif selama 24 jam. Kepolisian juga mengoptimalkan inovasi layanan digital, seperti chatbot Sipolan, yang telah disosialisasikan di sepanjang jalur wilayah Wonosobo.

Selama pelaksanaan festival, rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, serta penataan lokasi parkir turut diterapkan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang hendak menuju kawasan Dieng agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima serta mewaspadai potensi hujan yang kerap terjadi di wilayah pegunungan.

