Kemnaker Pastikan Semua Laporan THR Dikawal Sampai Tuntas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aduan soal Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 masih mengalir deras. Pemerintah pun tak ingin laporan itu hanya menumpuk tanpa ujung. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan setiap aduan bakal dikawal hingga tuntas.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan peran negara harus terasa nyata ketika hak pekerja terancam. Karena itu, dia meminta kepala daerah segera menggerakkan pengawas ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, setiap laporan yang masuk, baik melalui Posko THR Kemnaker maupun dinas tenaga kerja, wajib ditindaklanjuti cepat, bukan sekadar dicatat.

“Tidak boleh ada aduan yang dibiarkan tanpa kepastian,” ujarnya, Jumat (27/3).

Yassierli menekankan proses pengawasan harus berujung hasil.

Artinya, dari laporan yang masuk harus ada pemeriksaan, tindakan, hingga penyelesaian yang jelas bagi pekerja.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, mengungkapkan penanganan laporan terus berjalan di lapangan.

Per 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, ratusan laporan sudah ditindaklanjuti.