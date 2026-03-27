Momen Gubernur Jateng Cium Tangan Habib Luthfi, Kiai Dzilqon Singgung Bangun Negara

Jumat, 27 Maret 2026 – 13:33 WIB
Potret Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencium tangan Maulana Luthfi Ali di kompleks Kanzus Selawat Kota Pekalongan. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tampak mencium tangan Maulana Luthfi Ali di kompleks Kanzus Selawat Kota Pekalongan. Agenda itu merupakan rangkaian silaturahmi Luthfi ke sejumlah ulama di Kota Batik pada Kamis (26/3).

Dalam video pertemuan tersebut, Luthfi tampak asyik mengobrol dengan ulama yang dikenal Habib Luthfi itu.

Dia juga ditemani Plt Bupati Pekalongan Sukirman dan Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Luthfi juga berkunjung ke kediaman pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan K.H. Muhammad Dzilqon.

Pada kesempatan itu, K.H. Muhammad Dzilqon menyampaikan pesan kepada Luthfi sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah.

"Ingin membangun negara, harus sabar dan bersama-sama," kata K.H. Muhammad Dzilqon.

Selesai bersilaturahmi dengan para ulama di Pekalongan, Luthfi sempat mengecek kondisi tanggul Sungai Bremi yang jebol di wilayah Pabean Barat, Kota Pekalongan. (ink/jpnn)

Momen cium tangan Habib Luthfi hingga wejangan soal membangun negara untuk Gubernur Jateng.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

