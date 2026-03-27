Trafik Data Indosat di Jateng Meledak Saat Lebaran 2026, Brebes Tembus 71,6 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison mencatat lonjakan trafik data sebesar 20 persen lebih tinggi dibanding periode mudik Lebaran tahun lalu. Di Jawa Tengah, area Brebes terjadi peningkatan trafik tertinggi.

Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan secara keseluruhan, trafik di Jawa Tengah tercatat naik 34,8 persen dibandingkan rata-rata hari biasa.

“Peningkatan trafik yang tinggi di Regional Jawa Tengah menjadi salah satu bukti dari keberhasilan kami dalam menghadirkan jaringan andal di berbagai lokasi prioritas dan jalur mudik,” katanya, Jumat (27/3).

Di wilayah regional Jawa Tengah, Indosat mencatat peningkatan trafik data tertinggi di area Brebes, yakni naik sebesar 71,6 persen atau setara 464 TB sepanjang periode Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Menyusul Brebes, berturut-turut area Cilacap dan Tegal menjadi area dengan pertumbuhan trafik data tertinggi kedua dan ketiga di Jawa Tengah dengan kenaikan masing-masing sebesar 59,3 persen dan 48,6 persen di sepanjang periode Lebaran.

“Tentunya hal ini juga menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan pengalaman #LebihBaikIndosat bagi pelanggan kami di Regional Jawa Tengah,” ujarnya.

Lonjakan ini sesuai proyeksi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memperkirakan kenaikan trafik telekomunikasi nasional hingga 40 persen selama periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini.

Puncak lonjakan berasal dari Jakarta menuju Jawa Barat lebih dari 22 persen dan Jawa Tengah lebih dari 37 persen mencerminkan tingginya kebutuhan konektivitas jutaan pelanggan Indosat yang bergerak selama Lebaran 2026.