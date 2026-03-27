Pelni Semarang Prediksi Puncak Arus Balik 29 Maret-5 April, Tujuan Kumai Jadi Favorit

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Arus balik jalur laut tujuan Kota Semarang, Jawa Tengah ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan diprediksi jatuh terjadi pada 29 Maret 2026 hingga 5 April 2026.

Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Semarang Yuniati Fatimah menyampaikan prediksi penumpang pada arus balik ke Kalimantan mencapai 6 ribu orang.

“Puncak arus balik kami prediksi akan terjadi pada 29 Maret sampai 5 April 2026 dengan proyeksi sebanyak 6 ribu penumpang dengan tujuan favorit Kumai, disusul Sampit dan kemudian Pontianak,” kata Yuni, Jumat (27/3).

Langkah antisipatif dihadirkan untuk Mudik Nyaman Bersama, yakni koordinasi dengan stakeholder, penambahan personel pelayanan dan tenaga pengamanan, serta memastikan kelaiklautan armada guna menjaga kelancaran perjalanan penumpang.

Yuni juga mengimbau pemudik yang belum memiliki tiket untuk segera memesan melalui kanal resmi Pelni agar terhindar dari risiko kehabisan kuota dan tiket tidak resmi.

Selain itu, penumpang diminta selalu mematuhi protokol keselamatan di atas kapal dan menjaga kebersihan selama perjalanan.

“Kami selalu utamakan keamanan dan kenyamanan penumpang dengan menerapkan safety first, zero accident dan service excellent. Jika ada penumpang yang membutuhkan bantuan selama pelayaran, kru kapal kami siap melayani dengan sepenuh hati,” kata Yuni.

Sementara itu, pihaknya mencatat telah melayani 12 ribu penumpang arus mudik selama 6 hingga 22 Maret 2026. Jumlah ini relatif tidak jauh berbeda dengan arus mudik pada 2025.