Tak Mau Tertinggal, Indosat Hadirkan Sahabat-AI untuk Pelajar hingga Pelaku Usaha

JPNN.com

Jumat, 27 Maret 2026 – 19:40 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha meluncurkan Sahabat-AI. FOTO: Humas Indosat.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) dan Indosat Ooredoo Hutchison memperkenalkan Sahabat-AI, platform AI berbasis aplikasi yang menandai langkah penting Indonesia menuju ekosistem AI yang berdaulat, inklusif, dan berakar pada kebutuhan lokal.

Sebagai platform AI yang dibangun untuk Indonesia, Sahabat-AI terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, mulai dari pelajar, kreator, pelaku usaha, hingga institusi publik.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid menegaskan bahwa Sahabat-AI merupakan cerminan arah strategis Indonesia dalam membangun kemandirian kapabilitas AI nasional.

Baca Juga:

“Sahabat-AI merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Lebih dari itu, ini adalah wujud komitmen kami untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transformasi digital,” ujarnya, Jumat (27/3).

Lebih dari sekadar inovasi teknologi, Sahabat-AI dirancang sebagai sahabat digital bagi seluruh masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami cara kita berbicara, hidup, dan terhubung.

Kini hadir dalam bentuk aplikasi Android dan iOS yang mudah digunakan, Sahabat-AI secara signifikan menurunkan hambatan adopsi AI di Indonesia.

Baca Juga:

“Platform ini menghadirkan kemampuan multi-model dan multi-modal yang memungkinkan pengguna beralih secara mulus dari teks ke gambar, teks ke video, pencarian cerdas, bantuan koding, hingga analisis mendalam dalam satu antarmuka terpadu,” ujarnya.

Teknologi harus membuka akses bagi siapa pun, di mana pun, tanpa terhalang perbedaan bahasa maupun budaya. Karena itu, kita membutuhkan AI yang benar-benar Paling Indonesia, dibangun dengan bahasa kita, nilai budaya kita, serta kepentingan bangsa.

Sahabat-AI dirancang khusus untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Mulai dari pelajar hingga pelaku usaha dengan fitur canggih satu genggaman.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Indosat sahabat ai kecerdasan artifisial komdigi

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU