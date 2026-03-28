Kemacetan Mengular di Tol Semarang ABC, One Way Lokal Berlaku Hingga GT Kalikangkung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way diterapkan di Tol Semarang Seksi A,B,C KM 425+800 hingga Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 pada arus balik Lebaran, Sabtu (28/3).

Pantauan JPNN.com, kemacetan mengular dari KM 432 hingga Rest Area KM 428 B Tol Semarang A,B,C ke arah Jakarta.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menyampaikan bahwa pemberlakuan one way ini untuk mengurai peningkatan volume kendaraan yang terjadi pada sepekan setelah Idulfitri 1447 Hijriah.

Ria mengatakan rekayasa one way merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian guna menjaga kelancaran arus kendaraan.

“Pembukaan one way lokal ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk memastikan arus balik dapat berjalan dengan lancar, aman dan terkendali,” ujar Ria.

Pihaknya mengoptimalkan layanan operasional melalui pemantauan CCTV secara real-time yang dapat diakses pengguna jalan. Termasuk memastikan kesiapan fasilitas pendukung lainnya seperti rambu, traffic cone dan Dynamic Message Sign (DMS) sebagai media informasi bagi pengguna jalan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengatur waktu dan rute perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki tol,” ujarnya. (ink/jpnn)