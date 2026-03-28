Belum Sepenuhnya Pemudik Balik ke Jakarta, Ini Kata Dirut Jasa Marga-Menhub

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tercatat, sebanyak 2,7 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Kota Semarang, Jawa Tengah pada arus balik H+7 Lebaran 2026. Angka itu menunjukkan belum sepenuhnya pemudik dari Jawa Tengah kembali ke Jakarta.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan masih sekitar 450 ribu kendaraan pemudik yang belum balik ke Jakarta via GT Kalikangkung.

Dia menyebut data sekitar 202 ribu kendaraan kembali melintas GT Kalikangkung menuju Jakarta pada dua hari terakhir, Jumat (27/3) sampai Sabtu (28/3).

"Semalam sampai pagi tadi, 202 ribu kendaraan atau total 2,7 juta atau 74 persen kendaraan balik. Masih ada 26 persen (belum, red) kembali," kata Rivan saat mendampingi kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di GT Kalikangkung Semarang, Sabtu (28/3)

Menurutnya, 25 persen kendaraan yang belum ke luar area Jawa Tengah tersebut berpotensi membuat kebangkitan kembali arus balik. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PU dan Korlantas Polri untuk memastikan kenyaman dan kelancaraan para pemudik.

"Kami prediksi 26 persen kembali hari ini di atas 200 ribu dan 250 ribu di Minggu (29/3) yang akan datang," ujar Rivan.

Melihat gelombang pemudik di lapangan yang melalui Tol Trans Jawa, Menteri PU Dody Hanggodo memprediksi arus balik Lebaran masih bisa terjadi pada 28 dan 29 Maret meski kebangkitan arus sudah dilalui pada 24 Maret 2026, kemarin.

"Kami sampaikan kebijakan one way sepenggal tahap 2 sudah dilakukan. Korlantas akan siapkan tahap 3 yang penerapannya nanti sesuai parameter arus yang melintas di gerbang tol," kata Dody.