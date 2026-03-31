Kinerja Moncer, Bluebird Catat Pendapatan Rp 5,7 Triliun pada 2025
jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mencatatkan kinerja keuangan tertinggi sejak disrupsi teknologi pada tahun buku 2025. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun atau tumbuh 13,2 persen secara tahunan (year on year/YoY).
Pertumbuhan tersebut ditopang kinerja solid di seluruh lini bisnis, baik taksi maupun nontaksi, yang secara kolektif mendorong peningkatan pendapatan.
Dari sisi profitabilitas, Bluebird mencatat EBITDA sebesar Rp 1,34 triliun dan laba bersih Rp 643,4 miliar. Kedua indikator itu juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menunjukkan Bluebird tidak hanya mampu beradaptasi di tengah disrupsi industri, tetapi juga berhasil melampaui kinerja sebelum era ride-hailing, dengan konsistensi kualitas layanan sebagai fondasi bisnis.
Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Andre Djokosoetono mengatakan capaian itu merupakan hasil dari konsistensi kinerja di tengah berbagai investasi berkelanjutan.
“Pencapaian ini mencerminkan konsistensi kinerja di tengah investasi berkelanjutan untuk peremajaan armada, peningkatan kesiapan layanan, serta pengembangan kapabilitas digital,” ujar Andre, Senin (30/1).
Sepanjang 2025, Bluebird menambah sekitar 1.800 armada baru sehingga total armada kini mencapai lebih dari 26.000 unit, termasuk kendaraan listrik. Perseroan juga memperluas jaringan operasional dengan meningkatkan jumlah pul menjadi 58 lokasi serta memperluas pangkalan hingga lebih dari 1.300 titik strategis di berbagai kota.
Penguatan kanal digital turut menjadi pendorong pertumbuhan. Aplikasi MyBluebird mencatat peningkatan pengguna lebih dari 30 persen, dengan kontribusi pemesanan mencapai sekitar 40 persen dari total transaksi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News