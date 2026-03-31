Sebelum Tayang di Indonesia, Film “Ghost in the Cell” Karya Joko Anwar Laris di 86 Negara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Film terbaru karya Joko Anwar berjudul Ghost in the Cell mencatat capaian internasional sebelum tayang di dalam negeri. Setelah sukses di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026, film tersebut dipastikan akan tayang di 86 negara.

Hak penayangan, termasuk distribusi bioskop, telah dibeli oleh puluhan negara bahkan sebelum penayangan perdana di Indonesia yang dijadwalkan pada 16 April.

Film Ghost in the Cell dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Bront Palarae, Danang Suryonegoro, Endy Arfian, Lukman Sardi, Mike Lucock, Yoga Pratama, Morgan Oey, Aming, Kiki Narendra, Rio Dewanto, Tora Sudiro, Arswendy Bening Swara, serta sejumlah nama lain, dan juga memperkenalkan pendatang baru Magistus Miftah.

Film ini merupakan produksi Come and See Pictures yang berkolaborasi dengan RAPI Films, Legacy Pictures, serta Barunson E&A sebagai agen penjualan global.

Joko Anwar menyebut Ghost in the Cell lahir dari realitas sosial di Indonesia. Meski dikemas dalam genre komedi horor, film tersebut mengangkat isu serius.

“Ghost in the Cell adalah film tentang kekuasaan, sistem yang korup, dan orang-orang kecil yang terjebak di dalamnya. Juga tentang apa yang terjadi ketika kebenaran ditutupi dan saat akhirnya muncul ke permukaan,” ujar Joko Anwar.

Dia mengaku awalnya tidak menyangka cerita tersebut dapat diterima luas oleh penonton internasional. Namun, respons pasar global justru menunjukkan sebaliknya.

“Ini bukan hanya cerita Indonesia. Ini juga cerita Amerika, Brasil, India, hingga Prancis. Korupsi tidak punya kewarganegaraan, dan ketidakadilan adalah bahasa universal. Karena itu, 86 negara membeli hak penayangan film ini, bukan karena ini sekadar film Indonesia, tetapi karena dinilai memenuhi standar mereka dan relevan,” katanya.