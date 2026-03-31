Resmikan Solution Center Surabaya, Epson Perkuat Layanan Teknologi di Jatim

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Epson Indonesia terus memperkuat ekspansi layanannya dengan meresmikan Epson Solution Center di Surabaya, Selasa (31/3).

Kehadiran pusat solusi ini diklaim bakal mempermudah pelaku bisnis dan industri di Jawa Timur dalam mengakses teknologi terkini.

Berlokasi di Jalan Raya Gubeng No. 62, fasilitas ini dirancang sebagai pusat solusi terintegrasi yang menghadirkan berbagai inovasi, mulai dari teknologi printing, visual display, hingga solusi industri.

Dalam grand opening tersebut, para tamu undangan diajak menjajal langsung berbagai produk dan solusi Epson. Mereka juga bisa berdiskusi dengan tim ahli untuk mengetahui teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang mengatakan pembukaan pusat ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan inovasi ke pelanggan, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan bisnis yang pesat seperti Jawa Timur.

“Ini bukan sekadar showroom. Kami ingin menghadirkan ruang interaktif di mana pelanggan bisa merasakan langsung bagaimana teknologi Epson mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, sekaligus mendukung bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.

Epson Solution Center Surabaya mengusung tiga fokus utama. Pertama, memberikan akses langsung terhadap solusi teknologi dan konsultasi profesional. Kedua, menghadirkan pengalaman interaktif melalui demonstrasi produk. Ketiga, mendukung pertumbuhan sektor bisnis dan pendidikan lewat teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.

Menurut Ng Ngee Khiang, pendekatan ini penting agar pelanggan tidak hanya melihat produk, tetapi juga memahami dampaknya secara nyata terhadap operasional mereka.