Ratusan Porsi MBG di Batang Ditarik Demi Keamanan Siswa

jateng.jpnn.com, BATANG - Ratusan porsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang mendadak ditarik dari peredaran. Langkah cepat ini dilakukan setelah muncul temuan daging ayam yang diduga belum matang dan berbau menyengat.

Penarikan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mandiri Blado terhadap 133 porsi MBG yang sebelumnya didistribusikan ke SD Kalipancur 02, Kecamatan Blado.

Kepala SPPG Mandiri Blado, Azis Indratmoko, membenarkan adanya pengembalian makanan dari pihak sekolah. Dia menyebut pihaknya langsung menarik seluruh menu yang sudah terlanjur disalurkan, termasuk ke beberapa sekolah lain.

“Begitu ada laporan, kami langsung tarik untuk mencegah risiko pada siswa,” ujarnya, Selasa (31/3).

Menurut Azis, warna kemerahan pada daging ayam kemungkinan dipengaruhi proses marinasi saat pengolahan. Meski begitu, dia memastikan kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi pihaknya.

“Ini tetap jadi catatan penting agar kualitas makanan ke depan lebih terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, guru SD Kalipancur 02, Waluyo, mengungkapkan indikasi awal ditemukan saat makanan mulai dibagikan kepada siswa.

Dia menyebut bagian dalam daging ayam masih tampak kemerahan dan mengeluarkan bau amis yang cukup kuat.