JPNN.com

Kader HMI Khilaf, Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswi Unissula Berakhir Damai

Rabu, 01 April 2026 – 14:46 WIB
Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unissula Achmad Arifulloh dalam taklimat media di Gedung Rektorat Unissula Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) oleh terduga pelaku yang merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berakhir damai. Laporan ke polisi sudah dicabut.

Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unissula Achmad Arifulloh mengatakan perdamaian tersebut merupakan kesepakatan antara korban dan terduga pelaku.

Korban berinisial H dan terduga pelaku bernama inisial LK yang merupakan alumni Fakultas Teknik.

Baca Juga:

Arifulloh menyebut kekerasan seksual itu terjadi di luar kampus, tepatnya kamar indekos korban pada 15 Februari 2026. Atas peristiwa tersebut H sudah melaporkan LK ke Polda Jateng pada 17 Maret 2026.

"LK mengakui khilaf. Bahwa kedua belah pihak sudah ikhlas memberikan maaf, mengakhiri ini dan menandatangi surat perdamaian," kata Arifulloh dalam taklimat media di Kampus Unissula Semarang, Rabu (1/4)

Arifulloh menjelaskan kampus memfasilitasi mediasi tersebut pada Selasa (31/3) kemarin. Dari hasil mediasi itu, keesokan harinya laporan polisi itu dicabut oleh korban.

Baca Juga:

Menurutnya, antara korban dan pelaku memiliki kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan perdamaian tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

"Dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan pencabutan laporan ke Polda Jateng maka perkara tersebut sudah selesai," ujarnya. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   polda jateng Jawa Tengah kekerasan seksual semarang mahasiswi hmi Unissula perdamaian kader hmi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU