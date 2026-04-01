Geger! Tikus Keluar dari Boks Ompreng MBG di SMKN 8 Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Viral di media sosial, video yang memperlihatkan seekor tikus keluar dari boks makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 8 Semarang.

Peristiwa itu memicu kehebohan di dalam kelas saat sejumlah siswi menyadari adanya hewan tersebut di dalam boks ompreng.

Staf Kesiswaan SMKN 8 Semarang Dian Nirmala Santi menjelaskan bahwa kejadian itu bermula dari laporan siswa kelas XI pada Selasa (31/3). Laporan disampaikan melalui video yang dibagikan di grup internal.

“Awalnya murid melaporkan ada tikus keluar dari boks MBG lewat video di grup. Tikusnya juga sudah ditangkap,” ujar Dian, Rabu (1/4).

Menindaklanjuti laporan itu, pihak sekolah meminta agar satu boks berisi 35 ompreng dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sebelum penarikan dilakukan, sebagian makanan diketahui telah dikonsumsi siswa.

“Murid turun membawa boks tersebut dan tikus yang sudah tertangkap. Namun, ternyata sudah ada beberapa yang dimakan,” ujarnya.

Sekolah kemudian menyampaikan komplain kepada pihak SPPG. Pihak penyedia layanan disebut telah menyampaikan permintaan maaf dan mengganti boks makanan dengan yang baru.

“Pihak SPPG meminta maaf dan mengganti dengan boks baru berisi makanan yang tersedia di SPPG,” ujarnya.