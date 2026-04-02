Longsor Bandung Barat Ganggu Perjalanan Kereta Api, Rute KA Serayu Dialihkan

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - Gangguan serius terjadi pada jalur kereta api selatan. PT Kereta Api Indonesia (KAI) terpaksa mengubah pola operasi KA Serayu akibat longsor di Bandung Barat, Rabu (1/4).

Longsoran tanah terjadi di KM 142+8/9 petak Maswati–Sasaksaat sekitar pukul 14.53 WIB, setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut. Material tanah menutup jalur rel dan membuat sejumlah perjalanan kereta terganggu.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M As’ad Habibuddin mengatakan dampak paling terasa pada KA 288 Serayu relasi Pasarsenen-Purwokerto.

“KA 288 Serayu dari Pasarsenen dibatalkan untuk lintas Pasarsenen–Cimahi. Namun, perjalanan tetap dilanjutkan dari Cimahi ke Purwokerto dengan rangkaian lain,” ujarnya.

Tak hanya itu, KA 283 Serayu relasi Purwokerto-Pasarsenen yang seharusnya melintas lokasi kejadian juga terdampak. Kereta tersebut bahkan harus ditarik kembali ke Bandung demi keselamatan.

Sebagai solusi, rangkaian KA 283 kemudian dialihkan menjadi KA 288 dengan titik keberangkatan dari Cimahi menuju Purwokerto.

Sementara itu, perjalanan Kereta Api Ciremai relasi Semarang Tawang-Bandung sempat terhenti total di tengah lintasan karena jalur tertutup longsoran.

KAI menegaskan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam kondisi darurat seperti ini. Tim tanggap darurat telah diterjunkan untuk membersihkan material tanah dan memulihkan jalur.