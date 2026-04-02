Disdag Kota Semarang Klarifikasi Isu Pembongkaran Pagar Pasar Johar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jawa Tengah mengklarifikasi isu pembongkaran pagar Pasar Johar. Isu tersebut mencuat seusai berdirinya Toko Roti Gambang di sisi utara kawasan pasar cagar budaya itu.

Desas-desus pembongkaran pagar di Pasar Johar Semarang itu ramai diperbincangkan di mayantara.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Aniceto Magno Da Silva menegaskan tidak ada kebijakan pembongkaran pagar di Pasar Johar.

“Saya tidak tahu kenapa sampai jadi polemik. Tidak ada itu pembongkaran pagar. Justru kami melakukan penataan,” ujar pria yang akrab disapa Moy tersebut kepada JPNN.com, Kamis (2/4).

Dia menjelaskan sebelum ada aktivitas baru tersebut, sebagian area Pasar Johar terbengkalai selama bertahun-tahun.

Menurut Moy, upaya menghidupkan Pasar Johar menjadi tanggung jawab pihaknya, termasuk menghadirkan konsep baru agar kawasan kembali ramai.

Dia berinsip Pasar Johar harus hidup dan ramai. Kalau tidak ramai, bantuan pembangunan dari Kementerian juga tidak bisa berjalan.

Dia memastikan seluruh proses perizinan pendirian Toko Roti Gambang telah melalui prosedur dan mendapat persetujuan dari para pedagang.