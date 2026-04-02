Kerangka Manusia Ditemukan di Perbukitan Pati, Identitas Masih Misterius

jateng.jpnn.com, PATI - Warga Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di kawasan perbukitan Blekutuk, Rabu (1/4) siang.

Kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan di bawah pohon kopi oleh seorang petani sekitar pukul 11.00 WIB.

Kapolsek Gembong Lilik Supardi mengatakan temuan tersebut langsung dilaporkan warga dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Baca Juga: Disdag Kota Semarang Klarifikasi Isu Pembongkaran Pagar Pasar Johar

“Setelah laporan masuk, kami bersama tim identifikasi langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal,” ujarnya, Kamis.

Tim gabungan dari Polsek Gembong, Unit Identifikasi Polresta Pati, BPBD, serta tenaga medis Puskesmas Gembong langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kondisi jasad sudah tinggal kerangka, meski masih terdapat sedikit jaringan tubuh yang menempel.

Dokter dari Puskesmas Gembong Wakhyudin memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar dua bulan lalu.

Dari struktur tulang, korban diduga laki-laki dengan tinggi badan sekitar 165 sentimeter. Saat ditemukan, korban masih mengenakan kemeja lengan panjang warna hijau, celana panjang hitam, dan sandal jepit merah.