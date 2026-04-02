Pratama Arhan Tuntaskan Sidang Skripsi, Siap Jadi Lulusan Udinus dengan Ijazah Blockchain

Kamis, 02 April 2026 – 20:02 WIB
Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan saat sidang skripsi di Udinus Semarang. Foto: Humas Udinus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan selangkah lagi menyandang gelar sarjana. Pemain Bangkok United itu baru saja menyelesaikan sidang hasil skripsi di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).

Setelah sebelumnya lulus sidang proposal, Arhan kini dinyatakan lulus dengan revisi dalam sidang akhir yang menjadi tahap penentu kelulusannya.

“Sempat deg-degan sebelum presentasi, tetapi sekarang sudah lega. Tinggal menyelesaikan revisi, semoga bisa wisuda tahun ini,” ujar pemain yang akrab disapa Arho tersebut, Kamis (2/4).

Baca Juga:

Mahasiswa Program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mengangkat topik skripsi tentang pengaruh brand ambassador, pemasaran media sosial, dan brand familiarity terhadap penjualan sepatu sepak bola Mizuno.

Di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional, Arhan mengaku tetap berkomitmen menyelesaikan pendidikan. Dia juga menyebut dukungan dosen dan rekan-rekannya sangat membantu proses studinya.

“Karier pemain itu ada batasnya, jadi pendidikan penting untuk masa depan,” katanya.

Baca Juga:

Tak berhenti di jenjang sarjana, pemain asal Blora itu bahkan sudah menyiapkan langkah berikutnya. Dia berencana melanjutkan studi S-2 dengan memanfaatkan beasiswa dari kampus.

“Saya ingin lanjut S-2, rencananya ambil Ilmu Komunikasi,” tambahnya.

BERITA TERKAIT

