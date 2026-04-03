Kereta Harina Hantam Supra X di Semarang, Pemotor Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api Harina menghantam sebuah sepeda motor di palang pintu perlintasan Kokrosono, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/4) Pemotor tewas di lokasi kejadian.

Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 16.15 WIB. Kereta Harina tujuan Bandung-Surabaya Pasar Turi tersebut akan berhenti di Stasiun Semarang Tawang.

Sepeda motor Honda Supra X 125 dengan pelat nomor H 5083 NZ yang dikendarai pemotor ringsek.

"Korban diduga menerobos palang pintu," kata Joko, warga sekitar.

Kemacetan mengular akibat insiden tabrakan sepeda motor bebek dengan ular besi tersebut.

Tampak aparat kepolisian berada di lokasi kejadian.

Jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans Palang Merah Indonesia (PMI) menuju Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang. (ink/jpnn)