Kereta Harina Hantam Supra X di Semarang, Pemotor Tewas

Jumat, 03 April 2026 – 17:55 WIB
Kereta Harina Hantam Supra X di Semarang, Pemotor Tewas - JPNN.com Jateng
Lokasi kejadian insiden Kereta Harina menghantam Honda Supra X 125 di palang pintu perlintasan Kokrosono, Kota Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api Harina menghantam sebuah sepeda motor di palang pintu perlintasan Kokrosono, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/4) Pemotor tewas di lokasi kejadian.

Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 16.15 WIB. Kereta Harina tujuan Bandung-Surabaya Pasar Turi tersebut akan berhenti di Stasiun Semarang Tawang.

Sepeda motor Honda Supra X 125 dengan pelat nomor H 5083 NZ yang dikendarai pemotor ringsek.

"Korban diduga menerobos palang pintu," kata Joko, warga sekitar.

Kemacetan mengular akibat insiden tabrakan sepeda motor bebek dengan ular besi tersebut.

Tampak aparat kepolisian berada di lokasi kejadian.

Jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans Palang Merah Indonesia (PMI) menuju Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang. (ink/jpnn)

Kecelakaan maut Kereta Harina menghantam Honda Supra X di Semarang, pengendara sepeda motor tewas di tempat.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

TAGS   Jawa Tengah Kereta Api semarang kecelakaan maut ka harina honda supra x

