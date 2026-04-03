Kronologi Pemotor Supra X Tewas Dihantam Kereta Harina di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut di palang pintu perlintasan kereta api terjadi kembali. Kali ini, pemotor Honda Supra X 125 dihantam Kereta Harina hingga tewas di palang perlintasan Krokosono, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/4).

Manajer KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Dia menyebut insiden tabrakan terjadi sekitar pukul 16.15 WIB.

"Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor menerobos perlintasan yang telah tertutup dan menemper KA, kemudian terpental ke sisi kiri jalur," kata Luqman.

Sebelum kejadian, Luqman mengatakan Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) telah membunyikan klakson secara berulang sebagai peringatan kepada pengguna jalan.

Berdasarkan laporan petugas di lapangan pada pukul 16.30 WIB, kondisi jalur hulu dan hilir dinyatakan aman untuk dilalui perjalanan kereta api.

"Selanjutnya, petugas melakukan koordinasi dengan unit terkait guna penanganan lebih lanjut," ujarnya.

Pihaknya sangat menyayangkan masih adanya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan di perlintasan sebidang.

Luqman menyebut akan terus menyosialisasikan keselamatan sebagai upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang.