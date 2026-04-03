Tanggul Sungai Tuntang Jebol di 3 Titik, Demak Terendam Banjir

jateng.jpnn.com, DEMAK - Banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Demak setelah tanggul Sungai Tuntang dilaporkan jebol di tiga titik, Jumat (3/4).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Demak (BPBD) menyebut, titik tanggul jebol berada di Desa Trimulyo dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Demak Suprapto mengungkapkan dua titik tanggul jebol terjadi di Desa Trimulyo, sementara satu titik lainnya berada di Desa Sidoharjo.

“Debit air Sungai Tuntang terus meningkat sehingga dampaknya meluas ke permukiman warga,” ujarnya.

Sebelum tanggul jebol, BPBD bersama relawan dan warga sebenarnya sudah berupaya melakukan pencegahan dengan meninggikan tanggul menggunakan karung berisi material tanah.

Warga di sepanjang aliran sungai juga telah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan sejak pagi hari.

Namun, upaya tersebut tak mampu menahan derasnya arus. Sekitar pukul 10.00 WIB, tanggul di Trimulyo jebol di dua lokasi, disusul tanggul di Sidoharjo yang ambrol sekitar pukul 12.00 WIB.

Akibatnya, sejumlah desa langsung terdampak banjir. Warga pun dievakuasi ke balai desa yang dinilai lebih aman.