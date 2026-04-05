Apes! Juru Parkir di Salatiga Terjepit Bangku Taman Nyaris 9 Jam, Damkar Turun Tangan

jateng.jpnn.com, SALATIGA - Nasib apes menimpa Iwan (35), warga Kemiri, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir itu terjebak di bangku taman depan Polres Salatiga pada Sabtu (4/4) malam.

Peristiwa itu bermula saat korban pulang bekerja dan beristirahat di bangku taman. Dalam kondisi lelah, Iwan kemudian tertidur.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Damkar Satpol PP) Kota Salatiga, Ponco Margono Hasan menjelaskan berdasarkan keterangan korban, dirinya tidak menyadari posisi tubuhnya hingga akhirnya terjepit pada bagian gagang besi kursi.

"Kronologinya korban habis kerja parkir pulang istirahat di kursi dan tidur di sana," kata Ponco saat dikonfirmasi JPNN.com, Minggu (5/4) sore.

Iwan dilaporkan terjebak sejak Sabtu (4/4) malam. Laporan kemudian diterima petugas Damkar Kota Salatiga pada Minggu (5/4) dini hari sekitar pukul 02.59 WIB.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tiga personel damkar langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi tukang parkir Lapangan Pancasila, Alun-alun Kota Salatiga itu.

Petugas mengevakuasi korban dengan cara memotong bagian besi gagang kursi menggunakan gerinda. Korban terperangkap hampir sembilan jam.

"Menurut saksi pedagang sekitar, korban terjebak mulai dari habis Isya," ujarnya.