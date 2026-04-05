Muh Haris Dorong Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran, Libatkan Ekonomi Lokal

Minggu, 05 April 2026 – 21:40 WIB
Sosialisasi MBG digelar di Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jumat (3/4). Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Sosialisasi terbaru digelar di Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jumat (3/4).

Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak, mulai dari anggota DPR RI, pemerintah daerah, hingga perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris tampil sebagai pembicara utama.

Dalam pemaparannya, Muh Haris menegaskan bahwa program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, khususnya bagi kelompok rentan.

“Program ini menyasar anak-anak, santri, dan ibu hamil agar benar-benar mendapatkan asupan gizi yang layak dari pemerintah,” ujarnya.

Tak hanya berdampak pada kesehatan, Muh Haris juga menekankan bahwa MBG memiliki efek berantai terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, bahan pangan dalam program ini berasal dari masyarakat sekitar, sementara dapur program membuka peluang kerja bagi warga lokal.

“Ekonomi daerah ikut bergerak karena petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha lokal terlibat langsung dalam rantai pasok,” tambahnya.

BERITA TERKAIT

