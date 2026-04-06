Detik-detik Toyota Avanza Meledak dan Terbakar di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Api melahap Toyota Avanza di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 44.501.44 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (5/4) malam. MPV pabrikan Jepang ini ludes tinggal kerangka.

Seorang saksi, Mursalim menyatakan bahwa mobil Avanza putih itu keluar dari pom bensin yang disusul ledakan dan kobaran api. Kejadian sekitar pukul 20.30 WIB.

"Setelah selesai isi bensin, mau turun menghidupkan mesin tiba-tiba ada ledakan lalu terbakar," katanya, Senin (6/4).

Mursalim menyebut Avanza putih itu dibeli bekas oleh pemiliknya. Sebelum insiden ini, mobil itu sempat kebanjiran di Boja, Kabupaten Kendal. Hingga kini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui.

"Ada dua mobil pemadam kebakaran yang bantu memedamkan kobaran api," ujar Mursalim.

Ada dua orang di dalam mobil tersebut. Beruntung pasangan suami istri asal Boja tersebut selamat dari kebakaran yang melahap mobilnya.

"Hanya luka sedikit, ada yang jatuh ke aspal saat keluar," ujarnya. (ink/jpnn)