6 Kloter Haji Semarang Siap Terbang, Persiapan Sudah 99,9 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 1.747 jemaah calon haji asal Kota Semarang, Jawa Tengah siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026.

Persiapan keberangkatan jemaah calon haji tersebut hampir rampung. Proses administrasi dan manasik dilaporkan telah mencapai 99,9 persen.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemehaj) Kota Semarang Mawardi mengatakan seluruh tahapan utama, mulai dari administrasi hingga pembekalan telah dilalui.

Saat ini, pihaknya tinggal menunggu finalisasi distribusi koper jemaah serta mengoordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Semarang, terutama terkait proses pemulangan.

“Secara umum sudah siap, tinggal distribusi koper yang masih kami tunggu. Insya-Allah dalam waktu dekat sudah jelas,” ujar Mawardi, Senin (6/4).

Dari total 1.747 jemaah calon haji, mereka terbagi dalam enam kelompok terbang (kloter), terdiri atas empat kloter penuh dan dua kloter gabungan dengan daerah lain.

Keberangkatan dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 28 hingga 30 April 2026.

Rinciannya, kloter 24 berangkat pada 28 April, disusul kloter 25 dan 26 pada 29 April, serta kloter 27, 28, dan 29 pada 30 April.