DPRD Ungkap Banyak Warga Semarang Menunggu BOP Rp 25 Juta Per RT Cair

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bantuan Operasional (BOP) sebesar Rp 25 juta per rukun tetangga (RT) di Kota Semarang pada 2026 belum juga cair. DPRD Kota Semarang menyoroti lambatnya proses pencairan bantuan tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Cahyo Adhi Widodo mengatakan masyarakat telah lama menantikan realisasi BOP RT. Namun hingga kini, informasi terkait mekanisme pencairan dinilai belum jelas.

“Di masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya, ini benar-benar cair atau tidak. Bahkan ada yang belum mengetahui bahwa pencairannya dapat dilakukan secara bertahap (rembes),” ujar Cahyo saat dikonfirmasi, Senin (6/4).

Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pencairan BOP direncanakan paling lambat pada Juli 2026 dan dimungkinkan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, informasi tersebut belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat.

Pihaknya pun berencana kembali mengagendakan rapat dengan OPD terkait untuk meminta kejelasan sekaligus mendorong percepatan pencairan.

Cahyo menyebut program BOP RT merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang perlu dijaga keberlanjutannya karena berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapannya segera dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya,” ujarnya.

Selain persoalan pencairan, DPRD juga menerima sejumlah keluhan dari pengurus RT/RW terkait ketidakjelasan aturan laporan pertanggungjawaban.