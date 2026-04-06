Mobil yang Terbakar di Ngaliyan Semarang Baru Dibeli Satu Bulan Lalu

Senin, 06 April 2026 – 12:33 WIB
Lokasi kejadian Toyota Avanza terbakar di depan SPBU Ngaliyan, Kota Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perjalanan Jujuk Efendi (45), warga Kendal, Jawa Tengah, mendadak berubah jadi kepanikan.

Mobil Toyota Avanza 2011 yang dia kendari tiba-tiba meledak kecil lalu terbakar hebat setelah mengisi BBM di SPBU Silayur, Semarang, pada Minggu (5/4) malam.

Kapolsek Ngaliyan Aliet Alphard menyebut mobil itu baru melaju beberapa meter dari SPBU saat kejadian.

“Korban sempat menyalakan AC. Tidak lama kemudian terdengar letupan dari kap mesin,” ungkapnya.

Letupan itu jadi awal petaka. Dalam hitungan detik, api muncul dari bagian depan mobil dan cepat membesar.

Tanpa pikir panjang, Jujuk bersama penumpangnya langsung menghentikan mobil.

Keduanya buru-buru keluar, lalu berlari menjauh demi menyelamatkan diri. Keputusan cepat itu menyelamatkan nyawa mereka.

Ironisnya, mobil tersebut baru dibeli sekitar satu bulan lalu. Memang, sempat ada masalah pada AC. Namun, menurut keterangan korban, kerusakan itu sudah diperbaiki pada hari yang sama.

BERITA TERKAIT

