Buntut Yamaha F1Z R Terbakar Seusai Isi Pertamax, SPBU Sriwijaya Semarang Ditutup

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Insiden kebakaran sepeda motor Yamaha F1Z R di SPBU 44.502.07, Tegalsari, Jalan Sriwijaya, Kota Semarang, Jawa Tengah berbuntut penutupan sementara operasional Pom Bensin tersebut.

Area Manager Communication, Relationship, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan DIY Taufik Kurniawan mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional SPBU selama dua hari ke depan.

“Sebagai tindak lanjut kejadian yang viral kemarin, hari ini SPBU Sriwijaya kami tutup selama dua hari,” ujar Taufik saat meninjau lokasi, Senin (6/4).

Penutupan dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan (safety), khususnya terkait Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). Pembinaan melibatkan tim internal Pertamina serta petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Menurutnya, fokus utama pembinaan adalah meningkatkan kesiapsiagaan operator dalam merespons keadaan darurat, terutama pada periode krusial atau golden time saat terjadi kebakaran.

“Operator dibekali kemampuan respons cepat agar mampu menangani insiden kebakaran secara optimal sejak awal kejadian,” katanya.

Baca Juga: Mobil yang Terbakar di Ngaliyan Semarang Baru Dibeli Satu Bulan Lalu

Selain itu, penutupan juga dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana di SPBU, baik yang berkaitan dengan aspek keselamatan maupun fasilitas pendukung lainnya.

Meski SPBU Sriwijaya ditutup sementara, Pertamina memastikan pasokan BBM bagi masyarakat tetap aman. Konsumen diarahkan untuk mengisi BBM di Pom Bensin terdekat, seperti SPBU Veteran dan SPBU Coco Ahmad Yani.