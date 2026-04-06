13 Kereta Memutar Via Semarang Imbas KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu Brebes

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api (KA) Bangunkarta tujuan Jombang-Jakarta Pasarsenen anjlok di emplasemen Stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Senin (6/4) sekitar pukul 14.15 WIB. Akibatnya, 13 perjalanan KA terganggu.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan ular besi di jalur selatan tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan KA Bangunkarta akibat gangguan perjalanan ini,” ujar Manager Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. As’ad Habibuddin.

Pihaknya menyebut langsung bergerak cepat menyiapkan langkah-langkah penanganan. Hingga kini, upaya evakuasi masih berlangsung.