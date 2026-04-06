Damkar Sesalkan Petugas SPBU Sriwijaya Tak Sigap Padamkan Motor dengan APAR

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemadam Kebakaran (Damkar) menyayangkan rendahnya kepekaan petugas dalam menangani insiden kebakaran sepeda motor Yamaha F1Z R di SPBU 44.502.07 Tegalsari, Jalan Sriwijaya, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Damkar Kota Semarang Sih Rianung menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dia menilai insiden itu seharusnya bisa diminimalkan apabila petugas Pom Bensin milik Pertamina tanggap dalam penanganan awal kebakaran.

“Yang pertama saya prihatin. Setiap kejadian kebakaran pasti menimbulkan kerugian. Kami turut prihatin kepada masyarakat yang terdampak, mohon tabah,” ujarnya ditemui di Kantor Damkar Kota Semarang, Senin (6/4).

Seusai kejadian, Damkar menginspeksi untuk mengevaluasi kesiapsiagaan di lokasi. Hasilnya, ditemukan bahwa kecepatan respons awal masih perlu ditingkatkan oleh pengelola SPBU.

Menurut Rianung, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat, baik dalam upaya pencegahan maupun pemadaman kebakaran.

Baca Juga: 13 Kereta Memutar Via Semarang Imbas KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu Brebes

Dia juga menekankan kepekaan petugas Pom Bensin terhadap potensi bahaya. Keberadaan alat pemadam api ringan (APAR) harus diimbangi dengan kemampuan penggunaan yang benar.

“Petugas harus tahu cara membuka, mengarahkan hingga menyemprot APAR dengan tepat. Jangan sampai api dibiarkan karena kurang peka. Api kecil kalau didiamkan akan membesar dan makin sulit dipadamkan,” ujarnya.