Duka di Tengah Banjir Demak

JPNN.com

Senin, 06 April 2026 – 20:47 WIB
Sejumlah anak bermain di jembatan yang airnya meluap karena banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Trimulyo dan Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. ANTARA/HO-BPBD Demak

jateng.jpnn.com, DEMAK - Bencana banjir yang merendam sembilan desa di empat kecamatan di Kabupaten Demak memakan korban jiwa. Seorang anak berusia delapan tahun dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus banjir yang deras.

Korban diketahui berinisial AR (8), warga Dukuh Solodoko Wetan, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak Agus Sukiyono membenarkan kejadian tersebut.

Baca Juga:

Peristiwa memilukan itu terjadi pada Jumat (3/4), saat tanggul jebol dan air meluap ke permukiman warga.

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Demak Suprapto, korban saat itu tengah berjalan bersama orang tuanya di jalan desa yang sudah tergenang.

Tanpa disadari, derasnya arus menyeret tubuh kecil korban. Orang tua yang lengah sejenak tak mampu menyelamatkan anaknya dari terjangan banjir.

Baca Juga:

“Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Suprapto, Senin (6/4).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung meninjau lokasi banjir di Demak. 

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   banjir demak duka banjir demak

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU