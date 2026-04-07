JPNN.com Jateng Jateng Terkini Perbaikan, Jalan Gombel Lama Semarang Ditutup 7 Bulan, Begini Penjelasannya

Perbaikan, Jalan Gombel Lama Semarang Ditutup 7 Bulan, Begini Penjelasannya

Selasa, 07 April 2026 – 09:55 WIB
Perbaikan, Jalan Gombel Lama Semarang Ditutup 7 Bulan, Begini Penjelasannya - JPNN.com Jateng
Arus lalu lintas di turunan Jalan Gombel Lama Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jalan Gombel Lama di Kota Semarang, Jawa Tengah, bakal ditutup selama tujuh bulan mulai pertengahan April 2026. Ruas turunan Gombel yang berada di kawasan patahan tanah itu akan diperbaiki secara total.

Penutupan dilakukan dalam rangka proyek peningkatan kualitas dan ketahanan Jalan Semarang-Bawen-Salatiga-Sruwen dengan total panjang sekitar 57,76 kilometer. Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp181 miliar.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (BBPJN Jateng-DIY) Moch Iqbal Tamher mengatakan perbaikan Turunan Gombel tidak sekadar pengaspalan ulang.

Struktur jalan akan dibongkar dan diperkuat menggunakan konstruksi baru, seperti fondasi bore pile, beton, serta dinding penahan tanah agar lebih stabil.

Ditutup selama tujuh bulan. Pengendara wajib membaca penjelasan perbaikan Jalan Turunan Gombel Semarang ini.
