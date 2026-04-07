Perbaikan, Jalan Gombel Lama Semarang Ditutup 7 Bulan, Begini Penjelasannya
Selasa, 07 April 2026 – 09:55 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jalan Gombel Lama di Kota Semarang, Jawa Tengah, bakal ditutup selama tujuh bulan mulai pertengahan April 2026. Ruas turunan Gombel yang berada di kawasan patahan tanah itu akan diperbaiki secara total.
Penutupan dilakukan dalam rangka proyek peningkatan kualitas dan ketahanan Jalan Semarang-Bawen-Salatiga-Sruwen dengan total panjang sekitar 57,76 kilometer. Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp181 miliar.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (BBPJN Jateng-DIY) Moch Iqbal Tamher mengatakan perbaikan Turunan Gombel tidak sekadar pengaspalan ulang.
Ditutup selama tujuh bulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News