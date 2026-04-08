Waspada! Cuaca Ekstrem Mengintai Jawa Tengah Saat Pancaroba

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan.

Pasalnya, cuaca ekstrem berpotensi terjadi selama masa pancaroba, yakni peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan kondisi cuaca di masa transisi cenderung tidak menentu dan rawan memicu kejadian ekstrem.

“Pada periode ini, masyarakat perlu waspada terhadap hujan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang,” ujar Teguh, Rabu (8/4).

Fenomena itu sudah terlihat di Kabupaten Banyumas. Pada Senin (6/4), sejumlah wilayah diguyur hujan dengan karakteristik ekstrem.

Berdasarkan data 24 jam terakhir, hujan lebat tercatat di beberapa titik. Rempoah mencatat 84 mm, Cikidang 87 mm, dan Sumbang 78 mm. Intensitas tinggi tersebut terjadi dalam waktu singkat namun berdampak signifikan.

Teguh menjelaskan, kondisi ini dipicu atmosfer yang labil dan pemanasan permukaan yang cukup intens. Akibatnya, pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) menjadi maksimal dan memicu hujan lebat disertai petir serta angin kencang.

“Selama pancaroba, awan konvektif lebih aktif. Itu sebabnya hujan lebat bisa terjadi tiba-tiba dengan durasi singkat,” jelasnya.