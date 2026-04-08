Kecelakaan Maut di Wonosobo, 5 Kendaraan Terlibat, 1 Orang Tewas

Rabu, 08 April 2026 – 12:31 WIB
Para sukarelawan berusaha menyingkirkan kendaraan dan barang yang tercecer dalam tabrakan beruntun di Wonosobo, Rabu (8/4/2026). ANTARA/Heru Suyitno

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Parakan-Kertek, tepatnya di Dusun Madukoro, Desa Candimulyo, Kabupaten Wonosobo, Rabu (8/4).

Insiden yang melibatkan lima kendaraan itu menelan korban jiwa. Satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi, sementara tiga lainnya mengalami luka berat.

Kepala Satlantas Polres Wonosobo Seno Hartanto mengungkapkan kecelakaan bermula dari sebuah truk dump yang melaju dari arah Parakan menuju Kertek.

Saat melintasi jalan menurun dan menikung, pengemudi diduga kehilangan kendali.

“Truk oleng ke kanan hingga keluar jalur,” ujarnya.

Nahas, dari arah berlawanan datang sejumlah kendaraan, mulai dari truk dump, truk bermuatan kayu, mobil pikap, hingga sepeda motor. Jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan beruntun tak terhindarkan.

Situasi semakin parah karena ada truk yang sedang parkir di sisi jalan dan ikut terseret dalam insiden tersebut.

Korban tewas diketahui merupakan penumpang dari truk pengangkut kayu. Dia meninggal dunia di tempat setelah terjepit kabin yang ringsek.

Sumber antara
BERITA TERKAIT

