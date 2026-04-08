Detik-Detik Kecelakaan Mengerikan di Wonosobo, Motor Tertindih Truk, 2 Orang Tewas

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Dua orang tewas dalam kecelakaan karambol di Jalan Raya Kertek-Parakan, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (8/4) sekitar pukul 06.00 WIB. Tiga orang mengalami luka-luka.

Insiden maut itu bermula saat truk Hino bermuatan kayu sengon melaju dari arah Parakan. Saat melintasi lokasi kejadian, kendaraan tersebut oleng hingga melewati batas jalan.

Truk bernomor polisi B-9587-XX kemudian menabrak empat kendaraan dari arah berlawanan, yakni truk Mitsubishi Canter AA-8218-OF, truk Mitsubishi Canter Z-8317-YD, mobil Suzuki APV bak terbuka G-1762-YD, serta sepeda motor Yamaha Vega AA-5206-BP.

Benturan keras menyebabkan sejumlah pengemudi truk mengalami luka-luka. Pengendara sepeda motor terpental dan tertindih truk, sementara sopir truk pengangkut kayu terjepit bodi kendaraan hingga membutuhkan evakuasi khusus.

Tim SAR dari Pos SAR Wonosobo diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Proses penyelamatan menggunakan peralatan ekstrikasi dengan membelah bodi truk guna mengeluarkan korban yang terjepit.

“Kami menerima informasi kecelakaan pagi tadi. Ada pengemudi yang terjepit sehingga membutuhkan penanganan khusus. Satu tim SAR kami kirim untuk evakuasi,” ujar Kepala Kantor SAR Semarang Budiono.

Korban sopir truk yang terjepit diketahui bernama Dudung (40), warga Desa Legokjawa, Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dia berhasil dievakuasi, tetapi dinyatakan meninggal dunia di lokasi akibat luka parah.

Selain itu, pengendara sepeda motor Yamaha Vega, Santoso, warga Kertek, juga ditemukan meninggal dunia di tempat kejadian.