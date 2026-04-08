Gran Max Hantam Truk Box Berhenti di Tol Semarang, Sopir Tewas Seketika

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut Daihatsu Gran Max Blind Van vs Isuzu Light Truck Box terjadi di Km. 432.400 Tol Dalam Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/4) sekitar pukul 19.30 WIB.

Dalam insiden itu sang sopir Gran Max tewas di lokasi kejadian.

Korban bernama Yusuf (28) warga Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.

"Korba mengalami luka pada cedera kepala, meninggal dunia di lokasi, dibawa ke kamar jenazah RSUP Dr Kariadi Kota Semarang," ujar Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra, Rabu (8/4).

Iptu Novita mengatakan Gran Max putih melaju ke arah Gayamsari.

Diduga kurang waspada, akhirnya menabrak bagian belakang Isuzu Light yang dikemudikan Munardi (52) warga Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Isuzu Light Truck Box putih cokelat itu sedang berhenti karena mengalami pecah ban depan kanan di lajur kanan.

"Diduga pengemudi kurang waspada pandangan depan sehingga terjadi kecelakaan," kata Iptu Novita. (ink/jpnn)