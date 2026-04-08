65 Rumah Terdampak Puting Beliung di Semarang, 29 Rusak Parah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 65 rumah terdampak bencana angin puting beliung yang melanda Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari jumlah itu, 29 rumah mengalami kerusakan cukup parah.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan rumah yang mengalami kerusakan akan diusulkan masuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Yang harus direnovasi akan masuk daftar Perkim untuk RTLH. Kami harap tim survei tidak ragu dalam memutuskan karena ini memang kebutuhan,” kata Agustina di lokasi rumah terdampak, Rabu (8/4).

Dia mengapresiasi tim respons cepat tim penanganan bencana serta menyampaikan keprihatinan kepada para korban terdampak. Termasuk memberi apresiasi warga yang sigap dan kompak dalam menangani dampak bencana.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang guyub dan rukun dalam menangani bencana ini,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait penyebab bencana, mengingat kejadian puting beliung baru pertama kali terjadi di wilayah Kelurahan Gedawang pada 31 Maret yang lalu.

“Nanti akan dilihat kembali penyebabnya. Mengapa dan bagaimana bisa terjadi, akan terjawab setelah kajian dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah pihak telah menyatakan kesiapan memberikan bantuan, di antaranya PMI, Bank Jateng, Baznas, serta Bank Mandiri.